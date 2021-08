Covid: muore edicolante paese simbolo prima ondata, non era vaccinata

Milano 4 ago. (Adnkronos) – A Castiglione d’Adda, il Comune del lodigiano dove c’è stato il primo focolaio di Covid nel febbraio 2020, l’edicolante del paese, la signora Maddalena, 78 anni e non vaccinata, è morta a causa del virus.

La donna, che gestiva l’edicola di Castiglione d’Adda da 22 anni, nonostante l’età e il contatto con il pubblico non ha voluto vaccinarsi. Si è ammalata poco più di un mese fa, quando i numeri dei contagi hanno cominciato a salire nel Comune della Bassa Lodigiana. In un primo momento le sue condizioni non sono apparse gravi, ma dopo pochi giorni si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Lodi e poi, quando si è aggravata, il trasferimento a Pavia, come Mattia Maestri, il “paziente 1”.

La signora Maddalena era una dei pochi cittadini non vaccinati di Castiglione d’Adda, dove – fa sapere il vicesindaco Stefano Priori all’Adnkronos – “dei 4.040 vaccinabili, cioè adulti sopra 12 anni senza patologie particolari, l’82% ha già ricevuto la prima dose e il 65% ha già completato l’intero ciclo vaccinale. Quindi sono numeri abbastanza alti”.