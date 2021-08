Comer Industries: utile di 22,6 mln nel semestre (+156%)

Milano, 4 ago. (Adnkronos) – Comer Industries archivia il primo semestre con un utile di 22,6 mln (+156,4%), corrispondente al 7,8% dei ricavi (4,6% nel primo semestre 2020). Il flusso di cassa operativo del primo semestre, +19,2 milioni di euro, migliora ulteriormente la liquidità netta, che si attesta a 35,6 milioni. I ricavi sono di 290 milioni di euro (+51,3%) rispetto ai 191,6 milioni del primo semestre 2020. L’ebitda è di 40,7 milioni di euro, pari al 14% dei ricavi.

La quotata emiliana, poche settimane fa, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dal fondo americano One Equity Partners del 100% del capitale della società a capo di Walterscheid Powertrain, leader nel settore dei componenti per veicoli per il settore dell’agricoltura, dell’industria e dell’edilizia, miniere e cave.