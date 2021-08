New York, 4 ago. – (Adnkronos) – New York piazza un altro colpo in questa free agency, portando a casa un ex All-Star come Kemba Walker – reduce dalla modesta esperienza a Boston (limitato dagli infortuni e non solo) e finito via trade nelle scorse settimane a Oklahoma City. Walker torna così nella sua New York dove è nato, dove è sempre stato uno dei beniamini del pubblico del Madison Square Garden e dove sognava un giorno di scendere in campo con la maglia dei Knicks.