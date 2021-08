Olimpiadi: Ganna, ‘finale grande soddisfazione ma vogliamo far divertire italiani’

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) – “I ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato a tante emozioni. Oggi una delle grandi soddisfazioni è tornata. Ora dobbiamo tenere duro altre 24 ore e poi se vogliono ubriacarsi va bene”. Lo ha detto Filippo Ganna dopo aver conquistato la finale per l’oro nell’inseguimento a squadre uomini con il record del mondo. “Alcune Nazioni hanno detto che il mio manubrio non era omologato, ma lo era dall’Uci, ci hanno voluto mettere i bastoni tra le ruote”, ha aggiunto Ganna che ha poi ringraziato “lo staff per l’impegno, grazie a chi ci sta vicino siamo riusciti ad arrivare a questi risultati, ci hanno dato una grande mano oggi a fare qualcosa di bello”.

Nell’ultima parte di gara “Marco Villa ci chiamava e bisognava rispondere, questo era il miglior modo di farlo e lo abbiamo fatto”, ha aggiunto l’azzurro che sui danesi in finale ha sottolineato: “dobbiamo guardare noi stessi e fare la gara su noi stessi. C’è una persona che seguiamo ciecamente a bordo pista, è il nostro faro e cercheremo di far divertire l’Italia”, ha proseguito Ganna sulla finale di domani per l’oro.

L’oro di Viviani a Rio ha rilanciato la pista e ora sull’onda dell’entusiasmo vuole “condividere questa gioia con chi l’ha già provata. Elia anche solo con lo sguardo ti fa capire mille parole, c’è stato uno scambio di sguardi e abbiamo capito che poteva essere qualcosa di grande, abbiamo dimostrato che si può fare. La sfida di oggi? Dovevamo partire in 13.6 al secondo giro eravamo 13.3 … ho detto fate quello che volete…”, ha chiuso con il sorriso Ganna.