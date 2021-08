Olimpiadi: Biles chiude Giochi con il bronzo, ‘ho gareggiato per me stessa’

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) – Simone Biles ha chiuso i Giochi di Tokyo 2020 con un bronzo alla trave con un buon esercizio, semplificando l’uscita. Una scelta che forse ha pagato nel punteggio finale di 14.00, battuta dalle due cinesi Chenchen Guan oro con 14.633 punti e Xijing Tang argento con 14.233. La campionessa statunitense dopo giorni complicati ha deciso di tornare in gara e si è battuta da par suo, conquistando la settima medaglia olimpica della sua carriera e ritrovando anche il sorriso, fra applausi e abbracci, dopo che nei giorni scorsi ha dato forfait nella gara a squadre e nelle altre gare individuali per “twisties”. “Sono abbastanza felice. Non mi aspettavo di vincere la medaglia. Sono appena arrivata qui ed ho cercato di fare un buon esercizio alla trave. Ho cambiato la mia uscita all’ultimo minuto a causa di tutto quello che stava succedendo. Solo avere un’altra opportunità di competere alle Olimpiadi significa il mondo per me”, ha raccontato la campionessa americana dopo la gara.

“Non appena metto i piedi sul tappeto siamo solo io e la mia testa e abbiamo a che fare con i demoni. Devo fare ciò che è bene per me e concentrarmi sulla mia salute mentale”, aveva detto dopo aver lasciato la scena durante la competizione a squadre. Oggi la sua svolta. “Stavo solo cercando di andare là fuori e fare una buona trave e competere ancora una volta a questi Giochi Olimpici perché mi sono qualificata per tutte e cinque le finali ma poi mi sono ritirata. L’unico motivo per cui potevo fare la trave era perché non c’era torsione, quindi grazie a Dio ho potuto farlo. Alla trave quel lavoro è facile. Sono sempre stata in grado di farla. Non mi fido più di me stessa come prima, non so se è una questione di età. Ma sono un po’ più nervosa quando faccio il mio sport: sento di non divertirmi più come prima”, ha spiegato oggi la Biles.

“Non siamo solo spettacolo noi atleti, parliamo di più del problema della salute mentale dei professionisti. Non siamo più bambini, possiamo farlo. Oggi non pensavo di prendere una medaglia. Ho voluto gareggiare per me stessa”, ha concluso la statunitense.