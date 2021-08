Lombardia: piano regionale da 1,5 mld in 3 anni per ricerca e innovazione

Milano 3 ago. (Adnkronos) – Un totale di 1,5 miliardi di euro nel triennio 2021-2023, provenienti da fondi regionali, nazionali ed europei, per oltre 70 iniziative strategiche a supporto della ricerca e dell’innovazione in Lombardia. È quanto prevede la proposta di programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (Pst) 2021-2023, approvata dalla giunta regionale lombarda su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, e trasmessa al Consiglio per la definitiva adozione.

Il programma strategico triennale, uno dei principali strumenti di governance introdotti dalla legge regionale ‘Lombardia è Ricerca e Innovazione’ del 2016, “traccia – spiega il presidente Attilio Fontana in una nota – le linee di sviluppo della ricerca e dell’innovazione per rispondere alle sfide globali del nostro tempo e contribuisce a rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica”. Per l’assessore Fabrizio Sala “ricerca e innovazione rappresentano elementi strategici per favorire uno sviluppo sostenibile, accrescendo il benessere della società e delle generazioni presenti e future”.