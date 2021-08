Lombardia: piano regionale da 1,5 mld in 3 anni per ricerca e innovazione (2)

(Adnkronos) – Il programma strategico analizza alcuni megatrend che incidono sulla vita di tutti: dall’invecchiamento della popolazione alla crescita dell’urbanizzazione, dal cambiamento climatico alla quarta rivoluzione industriale e individua in Lombardia 8 ecosistemi su cui incidono le 70 iniziative attivate, dalla nutrizione alla smart mobility, passando per la manifattura avanzata. Il Pst si concentra quindi su 5 aree di sviluppo prioritarie, per agire in modo coerente e complementare con le sei missioni del Pnrr e con il programma regionale Fesr 2021-2027. La prima è il trasferimento tecnologico e di conoscenza, la seconda lo sviluppo del capitale umano, poi l’utilizzo delle tecnologie digitali, lo sviluppo di infrastrutture di sistema e infine quello sostenibile.