Covid: Bonometti, ‘su Green pass in azienda disponibili ma difficile applicare leggi’

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – “Si fanno le leggi, ma non si sa come applicarle”. Lo dice in un’intervista a La Stampa Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e di Officine Meccaniche Rezzatesi, che è favorevole al Green pass, anche se al momento sembra di difficile applicazione nelle imprese. È pronto a richiederlo in azienda? “Come imprenditori – spiega nell’intervista – ci preoccupiamo da sempre della salute nei luoghi di lavoro, per esempio con i protocolli anti-Covid, e la nostra disponibilità vale anche col Green Pass, anche se i lavoratori sono già quasi tutti vaccinati”.

Il problema, secondo l’imprenditore, sono le verifiche. “Si fanno le leggi, ma non si sa come applicarle. Non si affrontano i problemi pratici, per esempio il discorso della privacy. Probabilmente si metterà un tornello automatico per far entrare solo chi ha il Green Pass”. E chi non ce l’ha? “In teoria dovrebbe essere sospeso, ma siccome le leggi non sono chiare Spero che entro settembre si chiarisca tutto”.