Roma, 3 ago. – (Adnkronos) – “Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani”. Così Nahitan Nandez al suo ritorno a Cagliari, reduce dalla Copa America giocata con l’Uruguay. Il centrocampista rossoblù è un obiettivo di mercato dell’Inter.