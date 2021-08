Tv: Kathy Griffin annuncia su twitter di essere malata di cancro

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Sono costretta ad annunciare che ho un cancro e che dovrò sottopormi a un intervento chirurgico nel quale sarà asportato metà del mio polmone sinistro”. Lo ha detto su Twitter ai suoi fan la comica statunitense Kathy Griffin, precisando di essere stata colpita dalla malattia “sebbene non abbia mai fumato”.

“I medici sono molto ottimisti – ha rassicurato l’attrice che il prossimo 4 novembre compirà 61 anni – il cancro è contenuto e non dovrei essere sottoposta, successivamente all’intervento, né a chemio e né radio terapia. Nel giro di un mese o anche meno, dovrei tornare alla normalità e stare bene. Certamente – ha aggiunto – sono vaccinata contro il Covid, le conseguenze per non esserlo sarebbero state anche peggiori”.

Nel 2017 la Griffin si rasò la testa in onore di sua sorella che si era ammalata di cancro e che morì a settembre di quell’anno. Tre anni prima, l’attrice aveva perso anche un fratello a causa della stessa malattia.