Olimpiadi: Tamberi, ‘mai avrei pensato Gallo mi chiedesse foto, significa tanto’

Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Mai nella mia vita avrei pensato che Danilo Gallinari mi avrebbe chiesto di fare una foto, questo per me significa tantissimo”. Sono le parole di Gianmarco Tamberi, intervenuto a Casa Italia per festeggiare l’oro nel salto in alto conquistato a Tokyo 2020. “Vedere i miei idoli li’, anche Zaytsev, che e’ diventato amico negli anni, un atleta che stimo in maniera pazzesca, che è stato ispirazione per me. Lui come Greg con cui sono stato insieme un’ora, vederlo piangere di gioia per una mia gara dopo che la sua è andata male è un’emozione che ricorderò er tutta la vita”, ha aggiunto Tamberi.