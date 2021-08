Olimpiadi: Malagò, ‘mi ha chiamato Alberto di Monaco contento vittoria Tamberi, è sollevato’

Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Mi ha chiamato Alberto di Monaco facendo i complimenti a Tamberi e dicendomi che era molto felice della vittoria di Gianmarco. Lui era presente allo stadio quando c’è stato l’infortunio, si sente anche sportivamente sollevato dall’impresa sportiva e mi ha detto che ha fatto il tifo come non mai e questa è una grande notizia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presenza di Gimbo Tamberi a Casa Italia per festeggiare il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020.