Olimpiadi: lotta greco romana, quarto oro per cubano Lopez

Tokyo, 2 ago. – (Adnkronos) – Il cubano Mijain Lopez ha sconfitto il georgiano Iakob Kajaia 5-0 nella finale di 130 chilogrammi della lotta greco-romana ai Giochi di Tokyo diventando il primo uomo a vincere quattro medaglie d’oro olimpiche in questa disciplina: 2008 e 2012 (120 chili) e 2016 (130 chili). Lopez diventa così il quinto atleta a vincere lo stesso evento olimpico individuale per quattro volte come Michael Phelps (nuoto), Carl Lewis (atletica, salto in lungo) Al Oerter (atletica, disco), Paul Elvstrøm (vela), Kaori Icho (lotta libera).