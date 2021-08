Olimpiadi: fidanzata Tamberi, ‘è tutto surreale, un sogno, non ha mai mollato’

Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “E’ tutto surreale, un sogno che diventa realtà, sono troppo contenta. Come lui dobbiamo tornare sulla terra ferma. Quanto abbiamo lottato? Tanto, lui non ha mai mollato e tutti i sacrifici e le cose fatte hanno portato a questo, quindi a qualcosa sono serviti”. Lo ha detto la fidanzata di Gimbo Tamberi, Chiara Bontempi, a Casa Italia a Tokyo per festeggiare la medaglia d’oro nel salto in alto. “Vacanza? Non abbiamo programmato niente,. Mare? Si assolutamente. Quale è stato il momento più difficile? Come ho detto oggi il momento più impegnativo è quando ha scoperto che la prima operazione non era bastata ed è dovuto rientrare in sala operatoria. E’ stato impegnativo ma ce l’ha fatta”, ha aggiunto la fidanzata del campione olimpico.