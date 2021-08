Olimpiadi: Ferrari, ‘Biles ha fatto bene a preservare salute, non deve dimostrare nulla’

Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Simone Biles? Spero che quando rientrerà a casa con calma e serenità possa ritrovare i suoi tempi in volo perchè quando ti perdi in aria è molto pericoloso non sai come atterri. Ha fatto bene a preservare la sua salute. Farà la trave? Penso che la faccia perchè la parte sulla trave non sia per lei un grosso problema w magari avrà semplificato l’uscita. Quindi spero che riesca a fare la sua trave con serenità, non deve dimostrare niente a nessuno, le cose le sa fare e tutti tifano per lei”. Lo ha detto l’azzurra Vanessa Ferrari dopo la conquista della medaglia d’argenmto nel corpo libero a Tokyo 2020 parlando della statunitense Simone Biles. “L’ho sentita dopo la gara a squadra, era venuta a scusarsi per quello che succedeva ma le ho detto che non c’entrava nulla e mi ha chiesto dove avrei fatto il tatuaggio di Tokyo e io le ho detto che con la rottura del tendine non sapevo neanche se ci sarei stata”. ha concluso l’azzurra.