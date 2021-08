Incendi: Musumeci, ‘momento difficile, la politica ha delle colpe ma gli sciacalli di più’ (3)

(Adnkronos) – Sulla possibilità che ci possa essere il business fotovoltaico dietro gli incendi dice: “Le ipotesi sono tante e non escludiamo neanche quelle per la speculazione per impianti fotovoltaici, soprattutto per quelli la cui potenza supera i 300. Ecco perché dobbiamo oprare guardando a 360 gradi. Accanto alle ipotesi dolose, dobbiamo aggiungere la temperatura a 45 gradi, e un leggero venticelli che è quello che basta per far divampare gli incendi”. E ribadisce: “Tutti gli uomini a disposizione sono sul campo, ma per gli eventi straordinari non bastano più”. “Quindi abbiamo dovuto chiedere i soccorsi esterni, come abbiamo fatto quando siamo andati nelle zone centrosettentrionali, è giusto che sia così. Quest’anno abbiamo una flotta aerea che la Sicilia non ha mai avuto. Abbiamo la necessità di rifare la gara per i mezzi anticendi”.

Infine, si dice “d’accordo con il capo della Protezione civile Curcio che dice che sono rari i casi di autocombustione”. “Purtroppo l’alta temperatura aiuta a sviluppare gli incendi”. Il briefing continua adesso per parlare con i prefetti di Palermo e Catania.