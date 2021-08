Covid Uk, stop quarantena per vaccinati in arrivo da Usa e Ue

(Adnkronos) – Da oggi chi ha completato la vaccinazione contro il Covid-19 anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell’Unione Europea non dovrà più sottoporsi a un periodo di quarantena all’arrivo nel Regno Unito se proviene da uno dei Paesi della ‘lista ambra’, di cui fa parte l’Italia. La Bbc conferma l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dalle 4 ora locale dopo gli annunci della scorsa settimana.

I viaggiatori dovranno comunque sottoporsi a un test rapido o a un test molecolare prima della partenza e poi al secondo giorno dall’arrivo. I minori di 18 anni, sottolinea la Bbc, sono esclusi dalle regole per la quarantena e in base all’età all’obbligo di test.

Già dal 19 luglio chi ha completato la vaccinazione con la seconda dose nel Regno Unito non deve sottoporsi alla quarantena se rientra da uno dei Paesi della ‘lista ambra’. Restano in vigore misure più rigide per la Francia, sottolinea ancora la Bbc, con i viaggiatori che dovranno comunque rispettare la quarantena anche se hanno ricevuto le due dosi del vaccino contro il coronavirus.