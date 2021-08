Covid, Oms Europa: ‘Continuare con misure e valutare necessità e rischi viaggi’

Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) – “Dobbiamo continuare a seguire le misure di sanità pubblica e sociali, tra cui test, sequenziamento, tracciamento” dei casi Covid, “isolamento e quarantena. Oltre” alle regole anti-contagio, cioè “lavarsi le mani, indossare una mascherina e mantenere il distanziamento fisico in luoghi affollati, confinati e chiusi”. A ribadire l’importanza di non abbassare la guardia è Dorit Nitzan, direttore regionale delle emergenze dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa. L’ufficio regionale di Oms Europa ricorda anche la necessità di porre attenzione ai viaggi, uno dei messaggi al centro della campagna ‘#SummerSense’, che l’ente ha lanciato per contribuire a ridurre il rischio di essere infettati dal virus quest’estate.

Viaggiare, sottolinea l’Oms Europa, non è esente da rischi. “I viaggi e i raduni di massa possono aumentare il rischio di contrarre e diffondere Covid. Se vuoi viaggiare, pensa alla necessità e valuta i tuoi rischi. La tua decisione conta per porre fine a questa pandemia”. L’esigenza reale di mettersi in viaggio va valutata bene secondo gli esperti dell’Oms Europa, ma se si decidesse di farlo, si dovrebbero adottare sempre le misure base di cautela.