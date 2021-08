Cinema: Roma, chiude rassegna Piccolo America con +30% di presenze e nessun contagio

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Si è conclusa ieri la settima edizione de ‘Il Cinema in Piazza’, la rassegna curata dall’Associazione Piccolo America che per due interi mesi ha animato l’estate di Roma con grandi incontri con ospiti internazionali e nazionali e proiezioni gratuite, guidando il suo pubblico alla scoperta della Settima Arte in tre luoghi della città: la storica sede di Piazza San Cosimato a Trastevere, il verde del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il nuovo schermo nel parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, con la vista sulla Cupola di San Pietro. Due i risultati raggiunti: fino ad oggi non è stato registrato alcun contagio da Covid-19 ed è stato registrato un incremento di pubblico di oltre il 30% rispetto al 2020. “Se la scorsa estate ‘Il Cinema in Piazza’ tramite il portale di accesso alle serate prenotaunposto.it ha registrato 50.000 spettatori, quest’anno abbiamo superato i 65.000″, afferma infatti Federico Croce, il direttore Generale dell’Associazione Piccolo America organizzatrice della rassegna cinematografica ‘Il Cinema in Piazza’.

“Siamo orgogliosissimi del risultato ottenuto quest’anno: la positiva esperienza del 2020 ci ha consentito di intervenire con maggiore sicurezza e responsabilità, restituendo alle proiezioni all’aperto quella magia che in parte la pandemia aveva provato a spegnere. A oggi – afferma Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America -non abbiamo registrato alcun contagio di Covid-19 tra il nostro pubblico in oltre sessanta giorni, conferma che si può fare cultura all’aperto e in sicurezza, dotandosi di strutture e procedure adeguate”.

“Rivendichiamo – prosegue Carocci – il lavoro svolto come un contributo alla città e a tutti i suoi abitanti e visitatori. Siamo anche felici di poter dire che Il Cinema in Piazza si è illuminato della luce positiva scaturita dalla programmazione culturale, dalla passione e generosità degli ospiti, dalla partecipazione del pubblico e dalla bellezza dei luoghi che ci ospitavano – li ringraziamo tutti, persone e location – senza inciampi e discussioni che dal 2017 in poi hanno, nostro malgrado, animato il dibattito politico. Ringraziamo di cuore i partner quali Ministero della Cultura e Regione Lazio, nonché il main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas per il sostegno che non ci ha mai fatto mancare, aiutandoci a crescere nel rapporto con le altre realtà private. A Roma numerose arene cinematografiche saranno ancora aperte ad agosto, vi invitiamo a frequentarle, prima tra tutte quella del Nuovo Sacher di Nanni Moretti, dove siamo stati tante volte e di cui da settembre saremo vicini di casa con il Cinema Troisi”.