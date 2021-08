Calcio: Giroud, ‘un onore giocare con Ibra, possiamo essere un’ottima coppia’

Milano, 2 ago. – (Adnkronos) – “Per me è un onore giocare al fianco di un grande giocatore come Ibra. Sono qui al Milan per portare la mia esperienza, e possiamo essere complementari uno con l’altro. E’ facile giocare accanto ad un giocatore con la sua personalità. Sono sicuro che potremmo essere un’ottima coppia, sono qui con grande umiltà”. Lo dice il nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud in merito alla sua coesistenza in campo con Zlatan Ibrahimovic.

Dal punto di vista tecnico e tattico come ti troveresti con Ibra? “Non sono l’allenatore e non posso parlare molto di dettagli tattici -aggiunge l’attaccante francese nel corso della sua conferenza stampa di presentazione-. Giocare con grandi giocatori però non è difficile ed è facile trovarsi in campo. Posso adattare il mio gioco e le mie qualità alle sue. Non è impossibile giocare con lui contemporaneamente. Credo che recentemente Ibrahimovic sia più un numero 10, un playmaker ma la questione è che il Milan dispone di grandi professionisti capaci di mettersi in gioco per la squadra. Sono molto felice dell’accoglienza della squadra. Stiamo lavorando duro per il club e non vedo l’ora che Ibrahimovic sia con noi”.