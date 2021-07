Videogiochi: 2,1 mld mercato 2020, nasce primo programma 4.0 italiano per startup (3)

(Adnkronos) – Per supportare concretamente le idee più creative e i progetti più validi in ambito entertainment, Microsoft stanzierà un finanziamento di 100.000 dollari attraverso il programma internazionale ID@Xbox. L’iniziativa, in partenza il 6 dicembre 2021, durerà 6 mesi e terminerà il 27 maggio 2022. “Uno degli obiettivi di Quickload è quello di aiutare nuovi talenti a sviluppare la propria idea di business in ambito gaming, che sia esso un videogioco, una demo o il pilastro di una nuova cultura imprenditoriale” sottolinea Valerio Di Donato, Ceo di 34BigThings. “Sarà fondamentale nel processo di selezione non solo dimostrare di avere un’idea valida e con un buon potenziale ma anche -aggiunge- le caratteristiche professionali e personali idonee ad affrontare un percorso di crescita impegnativo, ma ricco di grandi soddisfazioni”.

Guy Richards, Senior Strategic Partner Manager di ID@Xbox in Emea, spiega che “dal lancio del programma sino ad oggi, il team di ID@Xbox ha lavorato a stretto contatto con gli sviluppatori lanciando oltre 2.000 titoli. Al momento sonopiù di 3.000 gli studidi sviluppo che si avvalgono di ID@Xbox per la creazione delle loro opere e molti di questi giochi e sviluppatori hanno apportato notevoli innovazioni a supporto del futuro del nostro settore”. “Il nostro impegno -chiarisce- è quello di abilitare gli sviluppatori indipendenti nella progettazione di videogiochi innovativi”.