Olimpiadi: Urso (pres.Fipe), ‘carattere e determinazione dietro il bronzo di Pizzolato’

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “La medaglia di Pizzolato è straordinaria per tutta una serie di ragioni: porta a 3 il medaglie della pesistica italiana risultato che non si raggiungeva dal 1924, seconda cosa perché siamo riusciti a concretizzare 3 medaglie su 5 atleti. Poi c’è la grande gara di Nino che ha dimostrato tutto il suo carattere e la sua determinazione”. E’ il commento al bronzo dell’azzurro nel sollevamento pesi, categoria -81 kg ai Giochi olimpici di Tokyo, del presidente della Federazione italiana pesistica, Antonio Urso, all’Adnkronos.

“La prima prova di strappo è partita con il record italiano (165 kg ndr), bella testa di Nino che e poi ha provato i 210 per tentare di prendersi l’oro rinunciando all’argento. Ho sentito il dt e gli ho detto che hanno fatto benissimo”, prosegue il n.1 della Fipe.

“Col ragazzo non ho ancora parlato ma l’ho fatto con lo staff, erano tutti ancora felici, avrò modo di sentirlo più avanti ma ci eravamo lasciati in Italia dicendogli che a Tokyo si sarebbe andato a prendere quello che gli spettava”, conclude.