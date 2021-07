Olimpiadi: Nespoli tifoso, ‘Io e l’Inter? Quando vinciamo lo facciamo con cuore e passione’

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “Sono tifoso dell’Inter, quest’anno nessuno è riuscito a vedere una partita ma sono contento di quello che hanno fatto e spero si possa continuare così. Cosa abbiamo in comune io e l’Inter? Che sono più le volte che abbiamo perso di quelle che abbiamo vinto, ma quando vinciamo lo facciamo con grande cuore e passione e spero che questo possa essere davvero un trampolino quest’anno sia per me che per loro”. Lo ha detto Mauro Nespoli, medaglia d’argento nel tiro con l’arco ai Giochi di Tokyo 2020 e grande tifoso dell’Inter a Casa Italia.