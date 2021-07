Budapest, 31 lug. – (Adnkronos) – Qualifiche del Gp d’Ungheria finite per il pilota della Ferrari Carlos Sainz. Lo spagnolo è uscito contro le barriere all’ultima curva mentre stava andando fortissimo. Da valutare eventuali problemi al cambio per Sainz. Il Q2 è stato sospeso per qualche minuto per poi ripartire.