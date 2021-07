Digitale: passione web, da Aulab 5 libri per amanti e sviluppatori (2)

(Adnkronos) – Giancarlo Valente, Cto di Aulab spiega che “abbiamo scelto 5 libri che abbracciano il mondo del coding da diversi punti di vista e che permettono di fare un vero e proprio viaggio tra metodologia agile, sviluppo software, curiosità legate all’evoluzione della nostra professione”. “L’aggiornamento continuo, anche attraverso i testi che abbiamo individuato, è fondamentale per approfondire delle tematiche o scoprire nuovi spunti nel settore dell’informatica” sottolinea Valente.

Allo stesso tempo, Aulab ritiene che letture come queste possono essere “un ottimo punto di partenza” per avvicinarsi al mondo dello sviluppo web e scoprire una nuova passione che può trasformarsi in una professione.

“La mission del corso Hackademy di Aulab è proprio consentire a chiunque di acquisire in soli 3 mesi le competenze necessarie ad avviare una nuova carriera come sviluppatore web, ri-qualificandosi professionalmente per intraprendere un nuovo percorso lavorativo o – osserva Valente- trovando una direzione alla propria passione per l’informatica”.