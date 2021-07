Covid, in Italia 6.513 nuovi positivi e 16 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i positivi registrati oggi sono 6.513, in calo rispetto ai 6.619 di ieri ma questo a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 264.860 e che determina un tasso di positività del 2,49%. Lieve flessione dei decessi, 16 (-2). I guariti oggi sono 2.170. Gli attualmente positivi sono in crescita di 4.323 attestandosi su un totale di 87.285.

Ancora in crescita i ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ospitati in 1.851, con un incremento pari a +39 rispetto a ieri; crescono pure le terapie intensive, in questo caso sono 214 i pazienti ospitati (+13) con 25 nuovi ingressi. In 85.220 si trovano in isolamento domiciliare. La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi e' la Sicilia (901), seguita da Lombardia (777), Lazio (845) e Sicilia (742).

(ITALPRESS).

tai/vbo/r

31-Lug-21 17:48