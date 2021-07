Faro, 31 lug. – (Adnkronos) – Finisce senza gol l’amichevole tra la Roma e il Siviglia disputata allo stadio di Faro nell’Algarve in Portogallo dove i giallorossi sono in ritiro. Gli spagnoli restano in 10 al 20′ della ripresa per l’espulsione per doppia ammonizione di Gudelj. Partita sostanzialmente equilibrata con la squadra di Mourinho pericolosa con Mkhitaryan e Pérez nel primo tempo, e con qualche fiammata di Zaniolo nel secondo.