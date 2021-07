Calcio: Gasperini, ‘Romero è ancora qua ma conterà sua volontà’

Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – “Non ho ancora visto Romero, lo vedrò lunedì. Conterà anche molto quale sarà la sua posizione, poi è una trattativa tra le due società. Non so dove è il punto di equilibrio o di rottura. Intanto è ancora qua, poi vedremo quali saranno le valutazioni se andrà via”. Lo dice l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in merito alla possibile cessione di Gabriel Cristian Romero.

“Pezzella e Lovato sono due profili italiani che vanno a completare la nostra rosa, l’Atalanta ha bisogno di rimpolpare la parte italiana della squadra -aggiunge il tecnico di Grugliasco dopo l’amichevole vinta 2-1 con il Pordenone-. La mia intenzione è inserire Scalvini, Delprato, Da Riva, Piccoli sicuramente. Per me è un giocatore che può rimanere. L’Atalanta ha un ottimo settore giovanile, può contare sui suoi ragazzi. Non avete ancora nominato Musso, è un portiere che ha fatto molto bene: potrà darci un valore aggiunto”.

“Ilicic? A fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di fare nuove esperienze e trovare nuove emozioni. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo da quando sono qua (ride, ndr). Secondo me si sta preparando per trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualche cosa di importante, ha ancora i mezzi per poterlo fare”, conclude Gasperini.