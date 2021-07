Olimpiadi: Scarzella (pres. Tiro con l’arco), ‘giornata storica, Lucilla è stata meravigliosa’

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) – “E’ una giornata storica per il tiro con l’arco. Avevo tutti gli amici vicino ed è stata una cosa meravigliosa, aspettavamo questo momento da una vita, la Fitarco non lo aveva mai vissuto e Lucilla è stata così brava da farcelo vivere. In semifinale poteva farcela? Non recrimino nulla perché quello che ha fatto oggi Lucilla è stato meraviglioso. Poteva anche farcela in semifinale, ma ha trovato avversarie molto difficili oggi, ed è stata bravissima a superarle, del resto a questo livello se non si fanno almeno uno o due 10 a volée non si riesce a vincere. Lei ha tirato normale ed ha perso per un punto le prime due volée ed ha pagato caro e salato il fatto di non poter arrivare a giocarsi l’oro, ma niente da recriminare, è tutto meraviglioso e stupendo”. Sono le parole del presidente della Fitarco Mario Scarzella, all’Adnkronos dopo la storica medaglia di bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l’arco femminile individuale a Tokyo 2020.

“Una rivincita di Lucilla? Io spero che se la riprenda quando incontreremo di nuovo la Russia da un’altra parte, in un campionato del mondo o un’altra Olimpiade, sono già due volte che ci butta fuori da una finale”, ha aggiunto Scarzella che spera nel bis di Mauro Nespoli. “Ho una fiducia immensa in Mauro, è il numero uno, è stato preparato benissimo per queste Olimpiadi, complimenti a chi lo ha preparato e crediamo tutti in lui, poi è il destino che magari per un millimetro ti fa uscire la freccia di un millimetro, ma lui ha tutte le possibilità di andare almeno a giocarsi l’oro. E’ convinto, ha trovato le sue sensazioni di tiro ed ha le possibilità di potercela fare”.