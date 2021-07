Olimpiadi: Scarzella (pres. Tiro con l’arco), ‘con bronzo Lucilla popolarità può crescere ancora’**

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) – “Il movimento del tiro con l’arco in questo anno di covid? Noi abbiamo dato la possibilità di continuare il tesseramento in Fitarco a titolo gratuito e abbiamo sostenuto una spesa quasi vicina al milione di euro, proprio per supportare tutte le nostre società e i nostri arcieri, quindi per quanto riguarda il numero non abbiamo perso ma guadagnato tesserati, ma il test si vedrà con il tesseramento di quest’anno”. Lo ha detto il presidente della Fitarco Mario Scarzella, all’Adnkronos dopo la storica medaglia di bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l’arco femminile individuale a Tokyo 2020.

“Con il bronzo di Lucilla, a cui bisogna dire solo brava, credo che la popolarità del tiro con l’arco possa crescere ancora di più. Di sicuro le nuove normative non ci favoriscono, speriamo che questo covid maledetto possa dare la possibilità di lavorare con i ragazzi. Lucilla è nata al Centro federale, ha vissuto li, ha avuto la perseveranza di continuare il lavoro al Centro. Complimenti a lei, come alle sue compagne, la costanza che ha avuto è stata encomiabile complimenti anche per questo. I risultati li ha ottenuti, dai Giochi del Mediterraneo ai Giochi olimpici Europei e oggi le Olimpiadi, ma lei crede nel centro federale, vive nel centro, e questa è una ulteriore soddisfazione da parte nostra di far crescere i nostri ragazzi”, ha concluso Scarzella.