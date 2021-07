Giustizia: Ferrara (Camera penale Palermo), ‘passo indietro, si fa propaganda con menzogne’**

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – “Un grave passo indietro rispetto alla proposta della Commissione Lattanzi. Una legge di compromesso che serve solo ai 5 stelle per motivi interni”. Con queste parole il Presidente della Camera Penale ‘Bellavista’ di Palermo Fabio Ferrara commenta con l’Adnkronos la riforma Cartabia. “Sul piano concreto in realtà per i reati di mafia non cambia granché – dice – poiché come è ben noto in quei processi gli imputati sono generalmente in custodia cautelare i cui termini di fase e massimi nessuna Corte di Appello consentirebbe di fare scadere; quindi i processi di mafia vengono celebrati entro i tempi previsti per la custodia cautelare che sono ben più brevi di quelli previsti dalla nuova legge”.

E conclude: “Si continua, purtroppo, a fare propaganda con le menzogne. Alla fine chi ci rimette sono le persone con imputazioni marginali. Ma soprattutto sconfitta ne esce la giustizia”.