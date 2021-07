Milano, 30 lug. (Adnkronos) – Fabrizio Corona ha firmato i referendum per la giustizia promossi dal Partito Radicale e dalla Lega. L’ex fotografo, da tempo coinvolto in vicende giudiziarie, ha firmato ieri pomeriggio al tavolo organizzato dal Partito Radicale in piazza XXV Aprile a Milano. “Sono referendum molto importanti per la libertà degli italiani. Non posso rilasciare interviste, ma dico solo questo”, ha detto Corona in una breve dichiarazione raccolta da Radio Radicale.