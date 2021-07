ROMA (ITALPRESS) – È disponibile "Happier Than Ever", il nuovo album di Billie Eilish.

Il disco arriva anticipato dai singoli usciti quest'anno "Your Power", oltre 91 milioni di view e 150 milioni di stream solo su Spotify e un debutto in top10 nella classifica americana Billboard Hot 100, "Lost Cause", e l'ultimo, "NDA".

30-Lug-21 17:38