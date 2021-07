Vaccino Moderna a giovani 12-17 anni, via libera Ministero

(Adnkronos) – Vaccino Moderna ai giovani, c’è il via libera del ministero della Salute. “A seguito della determina” dell’Agenzia italiana del farmaco “Aifa, n.111/2021”, pubblicata in Gazzetta ufficiale, “si rappresenta che il vaccino Spikevax*” di Moderna contro Covid-19 “è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, con cui si ufficializza il via libera all’utilizzo del vaccino Moderna anche nei 12-17enni dopo le autorizzazioni dell’Agenzia europea del farmaco Ema e di Aifa. Con la circolare vengono trasmessi anche gli aggiornamenti, a cura di Aifa, delle note informative del vaccino Spikevax, del vaccino Comirnaty* di Pfizer/BioNTech, e dei vaccini Vaxzevria* di AstraZeneca e Janssen (J&J).