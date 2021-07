Sport: il 9 settembre torna a Milano la Laureus charity night

Roma, 29 lug. – (Adnkronos) – Giovedì 9 settembre, nella suggestiva cornice seicentesca di Palazzo Cusani, in zona Brera, nel centro di Milano, torna la Laureus F1 Charity Night, a soli tre giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1. L’annuale evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Sport for Good Italia si rinnova nella location e nel format. Dopo l’edizione in streaming del 2020, quest’anno si torna alla tradizione con un evento in presenza che permetterà alla Fondazione, grazie alle numerose celebrità presenti, di raccogliere fondi da destinare ai numerosi progetti che Laureus sostiene sul territorio nazionale a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono in situazioni di fragilità.

Leitmotiv di questa edizione è “Let’s win together” coerentemente con la nuova campagna Global “Everyone Wins”, già on air da metà luglio. La campagna internazionale propone il concetto secondo il quale lo sport si pone come paladino contro la violenza, le disuguaglianze e la discriminazione. E ogni volta che lo sport sconfigge una di queste problematiche sociali, vinciamo tutti! Let’s win together è un invito concreto a partecipare a questo movimento attraverso la generosità di una donazione.