Salute: Calabria, al via vaccinazioni presso gli studi pediatrici

(Adnkronos) – Al via la somministrazione di vaccini obbligatori e raccomandati negli studi pediatrici in Calabria. Primi a partire i pediatri di famiglia dell’Asp di Crotone che, su base volontaria, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, somministreranno tutte le vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e dal calendario vaccinale della Regione. L’iniziativa è frutto di incontri e valutazioni tra il dipartimento di prevenzione di Crotone e la Fimp (Federazione italiana medici pediatri) che a Crotone rappresenta il 100% dei pediatri di famiglia. Una esigenza tanto più avvertita un un’epoca di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo.

“Il paradosso della pandemia è stato proprio che, mentre tutti auspicavamo un vaccino per arginare le conseguenze sociali e sanitarie del covid – ha dichiarato all’Adnkronos Martino Barretta, Segretario provinciale Fimp Crotone e componente della Segreteria Nazionale Fimp – le vaccinazioni di routine sono state interrotte, ritardate, se non sospese. Secondo un’indagine del Ministero della salute la maggior parte (96,9%) delle ASP ha dichiarato una riduzione delle pratiche di immunizzazione, il 28% ha sospeso l’attività vaccinale. I motivi possono essere ricondotti ai timori dei genitori di contrarre i virus SARS-COV-2 nelle sedi vaccinali, alle politiche di blocco dei movimenti, all’utilizzo degli operatori sanitari dei centri vaccinali per altre mansioni. Il ruolo attivo dei pediatri di famiglia, attraverso il rapporto fiduciario con le famiglie, la loro presenza capillare sul territorio e la possibilità di somministrare i vaccini in ogni occasione di visita, come indicato anche dall’OMS, favorirà il recupero dei ritardi vaccinali e scongiurerà la possibilità di ricomparsa di malattie gravi, scomparse grazie alla presenza dei vaccini.”

I pediatri, infatti, secondo quanto previsto da accordi Nazionali e Regionali effettuano per tutti i bambini delle visite filtro in determinate fasce di età, per controllare lo stato di salute complessivo dei bambini. “In Calabria sono previsti 9 bilanci di salute distribuiti per fasce di età – continua Barretta – e queste visite rappresentano occasioni per la promozione ma anche per la somministrazione dei vaccini nei tempi previsti. È la stessa OMS ad indicare queste visite filtro come occasioni da non perdere per l’immunizzazione; in più viene centrato un altro obiettivo del nostro progetto: quello di ridurre, durante la pandemia, la mobilità delle persone. In pratica, durante il bilancio di salute, il pediatra verifica lo stato vaccinale del bambino, e se il bambino deve essere vaccinato non si limita ad indicare un’altra struttura ed un altro giorno, ma dopo aver informato i genitori prende il vaccino dal frigo e lo somministra, con tutti i vantaggi che ciò comporta per il bambino e la famiglia.”

Tra gli obiettivi principali dell’accordo, il raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti dal Piano Nazionale Vaccini. “Il recupero dei bambini che non hanno completato la schedula vaccinale prevista – aggiunge l’esperto – è un altro obiettivo previsto dall’accordo e questo dovrà avvenire con chiamata attiva con messaggistica attraverso i gestionali di studio o con telefonata diretta che può rappresentare anche un primo approccio per rispondere a eventuali dubbi sulla vaccinazione.”