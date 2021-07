Olimpiadi: Paltrinieri d’argento negli 800, per bookie è da podio anche nei 1500

Roma, 29 lug. – (Adnkronos) – Ha strappato un argento inatteso negli 800 metri, dopo un mese difficile per la mononucleosi e una partenza a rilento nelle batterie. Gregorio Paltrinieri ritrova la fiducia e si candida per la seconda medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I bookmaker confermano il sostegno al nuotatore azzurro per i 1500, al via domani con le batterie: “Greg” se la vedrà anche in questo caso con Mychajlo Romanchuk (terzo negli 800) e soprattutto con Florian Wellbrock, oggi fuori dal podio. È proprio il tedesco il favorito per l’oro su Planetwin365, a 2,20, di un soffio davanti all’ucraino, piazzato a 2,35. Terzo posto virtuale per Paltrinieri, che ci prova a 4,50; dietro di lui, il neo campione olimpico degli 800, Robert Finke (7,00), ma gli occhi sono puntati anche sull’altro azzurro, Domenico Acerenza, offerto a 9,00.