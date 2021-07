Olimpiadi: Grimaldi (bronzo Londra 2012), ‘Paltrinieri oltre propri limiti, un vero campione’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Greg ha dimostrato di essere un vero campione. Anche dopo la mononucleosi è andato al di là dei suoi limiti, come ha detto lui con testa e cuore”. Martina Grimanldi, azzurra del nuoto di fondo e bronzo a Londra 2012, tributa il suo plauso a Gregorio Paltrinieri per l’impresa di oggi. “Bravo lui e bravo lo staff -dice all’Adnkronos-, sono riusciti a combattere la mononucleosi. L’avevo visto nelle batterie e come anche lui non mi aspettavo questo argento. Ora lo aspettano i 1500 e i 10 km di fondo, bisognerà vedere come il suo fisico reagisce allo sforzo di oggi”.