Olimpiadi: Di Francisca (oro fioretto Londra), ‘Cipressa non all’altezza per ruolo ct’

Tokyo, 29 lug. – (Adnkronos) – “Andrea Cipressa non è all’altezza per essere il ct del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte”. Lo dice all’Adnkronos il doppio oro olimpico nel fioretto individuale e a squadre, Elisa Di Francisca, commentando i risultati dell’arma di punta italiana ai Giochi di Tokyo che fin qui ha raccolto un argento con Daniele Garozzo nell’individuale e un bronzo con la squadra femminile. “A Londra con Cerioni ct prendemmo tre ori e 5 medaglie. Io non so se Stefano sia disponibile a tornare ma lui sarebbe il più indicato a ricoprire quel ruolo”, aggiunge Di Francisca.