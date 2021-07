Olimpiadi: Abbagnale, ‘giornata decisamente migliore, tutti bravi si sono battuti come leoni’

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata decisamente migliore di ieri, per tutto quello che abbiamo dovuto passare”. Il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale, tira un sospiro di sollievo per la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio conquistato da Federica Cesarini e Valentina Rodini, dopo la serie di colpi bassi del destino scatenati dalla positività di Bruno Rosetti e dal quasi abbordaggio inglese che è costato caro al 4 senza, comunque bronzo.

“Eravamo partiti con previsioni di 4 medaglie, torniamo con 3 con un pizzico di rammarico ma il canottaggio ci ha dato, come a volte accade, le soddisfazioni dei momenti cruciali. -ha aggiunto Abbagnale all’Adnkronos-. Ma i ragazzi sono giovani, speriamo che questa esperienza sia utile per loro in futuro e voglio mandare un grande ringraziamento a tutti i ragazzi della squadra italiana, si sono battuti come leoni, anche quelli chiamati all’ultimo: hanno dato il massimo perché erano preparati a farlo”.

“Ora andiamo avanti per dare un’identità allo sport italiano in generale. Stiamo lavorando e lavoreremo perché ci siano dei canottieri sempre migliori, bisogna creare le condizioni per far crescere gli atleti anche fuori dai contesti militari. Lo sport inizia alle medie e da noi non si valorizza abbastanza”.