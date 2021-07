Mafia: Procuratrice europea visita Palazzo giustizia Palermo

Palermo, 29 lug. (Adnkronos) – La neo Procuratrice europea Laura Codruța Kövesi, una magistrata rumena da giugno a capo della Procura europea, questa mattina ha fatto visita al Palazzo di giustizia di Palermo dove è stata accolta dai vertici del Tribunale e dai due procuratori europei delegati per Eppo, la Procura Europea, istituzione operativa dall’1 giugno con sede a Lussemburgo, i due pm della direzione distrettuale antimafia di Palermo Gery Ferrara e Amelia Luise. Di Eppo fanno parte 22 Stati. A capo il procuratore europeo, Laura Codruţa Koevesi.

Ciascuno Stato membro ha nominato un procuratore nazionale che opera in Lussemburgo, mentre i procuratori europei delegati costituiscono il braccio operativo di Eppo nei singoli Paesi. Eppo ha competenza sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Ue: dalle frodi sull’Iva, al contrabbando, alle frodi comunitarie che pregiudichino gli interessi dell’Unione, ai reati di criminalita’ organizzata che aggrediscano interessi finanziari europei. L’Italia ha 20 procuratori delegati; al momento ne sono stati nominati 15. Nove le sedi. I pm hanno competenza nazionale anche se in concreto operano nel territorio di riferimento e non sono subordinati ad alcuna autorità giudiziaria nazionale.