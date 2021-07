F1: Leclerc, ‘in Ungheria Ferrari forte ma non come a Montecarlo’

Budapest, 29 lug. – (Adnkronos) – “Sento che potremo essere forti, ma non credo saremo al livello di prestazioni che abbiamo mostrato a Monaco. Spero che potremo essere i ‘primi degli altri’, che è la realtà delle nostre posizioni in questa stagione. E questo sarà l’obiettivo più importante del fine settimana e sono fiducioso di poterlo raggiungere se faremo un buon lavoro“. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia del week-end del Gp d’Ungheria a Budapest.

“Non è un tracciato dove sono particolarmente forte, ma cercherò di fare il miglior lavoro possibile. Qui serve essere molto puliti, ma io tendo ad avere uno stile di guida un po’ troppo aggressivo e qua ho sempre faticato, in relazione ai miei compagni di squadra in passato“, ammette il monegasco reduce dalla piazza d’onore di Silverstone, con la vittoria sfumata nei giri finali: “Non ci penso troppo. Ovviamente la vittoria era vicina e averla persa è un po’ frustrante. Ma ci sono tanti aspetti positivi: abbiamo avuto il passo della Mercedes, in particolar modo nel primo stint, nel secondo invece siamo stati in linea con quanto ci aspettavamo e in generale è stato un fine settimana davvero positivo”.