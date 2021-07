Sport e Salute: domani inaugurazione del progetto Urban Sport al Foro Italico

Roma, 28 lug. – (Adnkronos) – “Domani, giovedì 29 luglio alle ore 17.00, è in programma l’inaugurazione del progetto “Urban Sport” che prevede l’apertura al pubblico del Parco Sportivo del Foro Italico, a completa disposizione di tutti i cittadini gratuitamente”. Lo annuncia Sport e Salute in una nota.

“Partendo dall’ingresso di viale delle Olimpiadi -prosegue il comunicato- sarà possibile, insieme alle autorità presenti, visitare l’esterno della Sala delle Armi (dove si svolgono le attività del Foro Italico Camp), l’Albero fitness, la Grand Stand Arena (all’interno della quale è stata installata nuovamente una palestra a cielo aperto), e lo skate-park dello Stadio Pietrangeli. Aree dedicate a bambini, adulti e anziani con accesso gratuito sette giorni su sette. Per incentivare, poi, il ritorno all’attività motoria di base degli over 65, Sport e Salute S.p.A. ha ripristinato dei corsi di tennis e lezioni di nuoto gratuite presso il Circolo del Parco sportivo del Foro Italico. Un’iniziativa, già avviata con successo lo scorso anno subito dopo il lockdown, che consentirà ad una fascia importante della popolazione di combattere la sedentarietà e fare movimento”.