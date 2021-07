SkinMedic e Socialness, franchising in crescita con nuove opportunità ai giovani

Roma, 28 lug. (Labitalia) – Far crescere il franchising dando una nuova opportunità per i giovani. E’ questa la filosofia di business di SkinMedic e Socialness, rispettivamente una catena franchising di beauty clinic con 33 centri tra Italia ed estero e un’agenzia di marketing per le aziende del territorio, nata nel 2016 e che si avvale oggi di 30 collaboratori, oltre 700 clienti serviti ed è inserita nell’Optimal program di Facebook. Socialness in particolare si occupa della strategia di marketing di tutti i centri affiliati, promuovendoli sul territorio di riferimento, aumentando la presenza e la frequenza di visita, lo scontrino medio, ecc.

In seguito a un accordo triennale che ha portato Socialness a seguire tutte le cliniche SkinMedic dal 2019 in poi, i rispettivi fondatori Tino Bassu e Fabio De Luca hanno deciso di far progredire ulteriormente la sinergia tra le due realtà aprendo una nuova clinica a Olbia. L’8 marzo 2021, nella massima incertezza sulle colorazioni delle regioni, applicando il sistema Socialness l’inaugurazione ha avuto un grande successo. Dopo soltanto un mese dall’apertura della clinica, sono stati raggiunti i risultati che normalmente gli affiliati del brand raggiungono in circa 3 anni. Il boom di prenotazioni ha poi convinto il team ad ampliare la squadra di partenza, composta da 2 estetiste e una receptionist, portando a 5 il gruppo di lavoro.

“Durante una vacanza estiva in Sardegna – raccontano Bassu e De Luca – già forti di una collaborazione reciproca tra le nostre aziende, abbiamo pensato al lancio di una nuova attività in grado di coniugare gli aspetti innovativi che ci caratterizzano con un territorio straordinario a cui siamo molto legati, quelli di Olbia. Abbiamo quindi valutato a lungo i locali più idonei e abbiamo deciso di aprire in un periodo molto complesso, nel bel mezzo del lockdown di marzo, quando i frequenti passaggi tra le varie zone colorate ha generato insicurezza negli imprenditori. Siamo la dimostrazione di come il franchising, quando approcciato con le giuste strategie, possa rivelarsi un’opportunità straordinaria per giovani imprenditori desiderosi di mettersi alla prova”.