Scuola: Salvini, studenti in presenza ma no a obbligo vaccini

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Col premier Mario Draghi “abbiamo parlato di tanti temi”, tra questi la scuola “del diritto di tutti i bimbi ad entrare in classe senza distinzioni e senza esclusioni”. Lo dice Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro col premier Mario Draghi.

Quanto al parere tecnico dell’Aifa per i 12-18enni, “ci sono comunità scientifiche in mezza Europa che dicono il contrario, in altri Paesi i bimbi vaccinati solo se hanno altre gravi malattie”. Per Salvini, solo “se la situazione si complica” bisogna pensare a nuove strette, mentre “la situazione è assolutamente sotto controllo”.