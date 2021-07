Olimpiadi: Tarantino (ex campione mondo sciabola), ‘Corea superiore ma azzurri da applausi’

Roma, 28 lug. – (Adnkronos) – “Va dato il giusto merito alla Corea che è arrivata qui da favorita e ha confermato il pronostico. Sono dei mostri, da 12 anni vincono tutto. I nostri ragazzi sono comunque stati bravissimi e meritano solo applausi, in particolare Aldo Montanto che a 42 anni sale ancora su un podio olimpico”. L’ex campione del mondo di sciabola e argento olimpico ad Atene 2004, Luigi Tarantino, commenta così all’Adnkronos la medaglia d’argento degli azzurri nella sciabola a squadre.

“Impressionante il coreano Oh un gigante di oltre due metri con l’agilità di un ginnasta -sottolinea Tarantino-. C’era poco da fare ma mi preme sottolineare che la sciabola azzurra a squadre sale sul podio da 4 Olimpiadi di fila: non tradisce mai. Speriamo ora nelle ragazze, mi auguro si diano una svegliata perché il podio è difficile ma non impossibile”.