Imprese: Vistaprint, La dolceria di Fregene vince 99 Days of design

Roma, 28 lug. (Labitalia) – Vistaprint continua a essere al fianco delle piccole imprese e annuncia che La dolceria di Fregene è il vincitore italiano dell’iniziativa 99 Days of design organizzata da Vistaprint. Gli effetti devastanti della pandemia di Covid-19 sono ancora bene impressi nella mente di tutti e le aziende stanno lentamente tentando di tornare alla normalità, ma devono superare una sfida senza precedenti: convincere i clienti a entrare nei punti vendita. Per aiutarle in questa fase di ripresa, 99designs by Vistaprint ha lanciato un’iniziativa da 1,8 milioni di dollari per sostenere 99 piccole imprese pesantemente colpite dal Covid-19. Il programma, accessibile in 12 Paesi, mira a dotare le imprese più piccole del potere della grafica.

La dolceria, piccola pasticceria di Fregene, alle porte di Roma, si aggiudica il premio che consiste in un nuovo logo, nuovi prodotti di marketing e un incentivo economico di 15.000 euro per rinnovare l’attività. “Noi di Vistaprint vogliamo che i nostri clienti si sentano padroni del loro destino. Milioni di piccole imprese in tutto il mondo scelgono i nostri servizi di marketing e grafica professionali”, ha commentato Cristina Pujol, country manager per l’Italia. Il premio permetterà a La dolceria di accedere alle competenze di una community internazionale di grafici professionisti, che le permetteranno di realizzare i suoi obiettivi di marketing e di rimettersi in sesto dopo un anno di lockdown. Le piccole imprese italiane erano state invitate ad aderire al programma tra il 21 giugno e il 7 luglio 2021. In Europa abbiamo ricevuto più di 2.500 domande, di cui 272 in Italia, e tutte di piccole imprese con uno straordinario potenziale. Il vincitore è stato selezionato da una giuria interna di Vistaprint Italia.

“La nostra è una piccola pasticceria artigianale che vende prodotti di alta qualitá. Questo periodo per noi è stato difficilissimo e penso che con un vostro aiuto potremmo ricominciare dove un anno fa ci siamo fermati. Il nostro motto è “il valore delle cose buone”….le cose di una volta ma con un sapore moderno e nuovo, un sapore di rinascita, come questo, che auspichiamo sia un momento di ripartenza”, ha detto Davide Boggian, proprietario della Dolceria. “La dolceria – ha aggiunto – è una piccola pasticceria locale che punta sulla qualità e l’innovazione. Come come altre piccole realtà locali La dolceria ha sofferto molto durante il Covid, ma con passione e resilienza si sono concentrati sul laboratorio e sulla creazione di una nuova offerta. Abbiamo scelto La dolceria perché sembra che abbiano molto bisogno di un nuovo logo e di nuovi materiali di marketing per portare la loro pasticceria e caffetteria a un livello superiore”.