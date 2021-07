Governo: approvata proposta Piano transizione ecologica

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Approvata dal governo la Proposta di piano per la transizione ecologica. Oggi a Palazzo Chigi si è svolta la seconda riunione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite). Il documento, spiega Palazzo Chigi, intende fornire un inquadramento generale della strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico.

A causa dei concomitanti impegni istituzionali del presidente del Consiglio dei ministri, la seduta è stata presieduta dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Erano presenti alla riunione i ministri dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna; la viceministra Alessandra Todde per il ministero dello Sviluppo economico. Il ministro Cingolani ha illustrato la Proposta di piano, evidenziando che rappresenta il frutto di un grande e collegiale lavoro di squadra.