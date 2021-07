Dl semplificazioni: D’Incà, ‘traguardo raggiunto grazie a dialogo e mediazione’

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Il dl semplificazioni è stato approvato definitivamente al Senato. Un traguardo raggiunto grazie al grandissimo impegno delle Commissioni competenti e del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, che hanno lavorato instancabilmente per ascoltare le richieste delle Camere. Un lavoro complesso, costruito sul dialogo e la mediazione, necessario per dotare il Paese di nuovi strumenti che possano semplificare le procedure amministrative, rendere più snella la burocrazia per i cittadini e per le imprese, regolamentare e portare a compimento le misure previste dal Pnrr”. Così su Facebook il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà.

“Il superbonus al 110% è stato semplificato – prosegue – sarà possibile accelerare gli appalti e la realizzazione di opere strategiche, si porteranno a termine i lavori per dotare di connessione in fibra anche le aree interne. Tutti interventi che il MoVimento 5 Stelle ha sempre portato avanti nell’ottica di una transizione ecologica e digitale all’insegna della sostenibilità. Voglio ringraziare i miei tecnici, i componenti delle commissioni e tutti quelli che hanno dato il proprio contributo per il varo di questa legge”.