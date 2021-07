Covid: Ambeskovic (Fork) ‘+48% prenotazioni ristorante, utenti favorevoli a green pass’

Roma, 28 lug. (Labitalia) – “Il trend è positivo, gli italiani stanno tornando al ristorante più dell’anno scorso: il mese di giugno ha registrato un +48% di prenotazioni su TheFork su tutto il territorio nazionale rispetto allo stesso mese del 2020. Certo, l’introduzione del Green Pass potrebbe in qualche modo variare l’andamento, ma dai nostri utenti abbiamo ricevuto un messaggio positivo”. Così Almir Ambeskovic, Ceo di TheFork, piattaforma leader per la prenotazione online dei ristoranti, sull’atteggiamento degli italiani nei confronti del Green Pass e sulla situazione della ristorazione.

“Secondo un recente sondaggio, il 72% è favorevole all’introduzione del Green Pass come condizione necessaria per andare al ristorante, perché garanzia di maggiore sicurezza. Ma non solo: l’89% dei nostri utenti dichiara che in autunno, quando non sarà più possibile mangiare all’aperto a causa del clima più freddo, andrà con la stessa frequenza al ristorante perché pensa che la situazione sanitaria sarà migliorata (40%) o che grazie al Green Pass sarà tutto più sicuro (22%) o che continuerà comunque ad andare al ristorante a prescindere se all’aperto al chiuso (27%)”, riferisce.

“Per supportare il settore, tra i più colpiti dalla crisi, abbiamo da poco lanciato la campagna ‘Italia al Ristorante’. Progettiamo di investire 20 milioni di euro per portare centinaia di migliaia di persone al ristorante, oltre ai nostri utenti già attivi, offrendo 20 euro di sconto a chiunque non abbia mai usato TheFork cercando così di permettere all’industria di raggiungere o addirittura superare i livelli del 2019”.